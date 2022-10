Billigflieger Jet2 bestellt weitere Maschinen bei Airbus

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Jet2 (Dart Group) will seine Flotte ausbauen und erneuern. Das Unternehmen bestellte daher bei Airbus (Airbus SE (ex EADS)) 35 Maschinen des Typs A320neo, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hieß. Die Maschinen sollen über drei Jahre bis 2031 geliefert werden. Damit stockt Jet2 die festen Bestellungen bei Airbus auf 98 Stück auf, nachdem das Unternehmen 2021 bereits A321neo-Maschinen geordert hatte. Zudem gebe es die Option, den neuen Auftrag auf bis zu 71 Flieger aufzustocken. Die neuen Bestellungen hätten bei voller Ausübung der Option ein Basisvolumen von bis zu acht Milliarden US-Dollar. Jedoch habe Jet2 signifikante Rabatte ausgehandelt./nas/ngu/mis