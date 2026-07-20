Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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20.07.2026 20:00:00
Billigflieger Ryanair schmilzt Gewinn weg und lockt jetzt mit günstigeren Tickets
Der Gewinn beim Billigfliegerriesen Ryanair ist kräftig gesunken. Jetzt lockt Ryanair-Boss Michael O'Leary mit niedrigeren TicketpreisenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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