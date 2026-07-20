Billigflieger Ryanair schmilzt Gewinn weg und lockt jetzt mit günstigeren Tickets

Ryanair Holdings Aktie

Ryanair Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

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20.07.2026 20:00:00

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