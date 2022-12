Billigflieger Wizz Air landet mit sechstem Flugzeug in Wien-Schwechat

Die Billigfluglinie Wizz Air stellt für ihre Basis in Wien-Schwechat mit einem Airbus A321neo einen neuen und insgesamt sechsten Flieger bereit. So wird die Aufnahme von zwei neuen Strecken nach Bilbao und Kuwait Stadt ab Juni kommenden Jahres ermöglicht. Auch die Frequenz ab dem Vienna International Airport auf fünf Strecken - nach Madeira, Nizza, Tel Aviv, Riad und Jerewan - wird erhöht, teilte das ungarische Unternehmen am Mittwoch mit.

"Österreich ist ein wichtiger Markt für Wizz Air und bleibt in unserem Fokus für kontinuierliche Investitionen", so Robert Carey, Präsident von Wizz Air, in einer Aussendung. Flughafenchef Julian Jäger: "Die Expansionspläne bestätigen die Bedeutung und das Potenzial der Destination Wien im Streckennetz der Airline."

phs/tsk

ISIN AT00000VIE62 WEB https://wizzair.com/#/ http://www.viennaairport.com