Billing System gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Billing System äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,43 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Billing System ein EPS von 14,16 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at