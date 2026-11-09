Billing System hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Billing System hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 20,63 JPY, nach 15,43 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,22 Milliarden JPY – ein Plus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Billing System 1,12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at