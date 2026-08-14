Billing System: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Billing System hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,44 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,22 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at