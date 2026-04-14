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MSC Aktie

MSC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898493 / ISIN: US5535301064

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14.04.2026 11:25:36

Billionaire Aponte passes on shipping giant MSC to heirs

Aponte has a net worth of at least US$37 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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