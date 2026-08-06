BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
06.08.2026 07:00:00
Billionaire Bill Ackman Built a $2.1 Billion Stake in Microsoft After the Stock Slid. Is It Still a Buy?
Billionaire hedge fund manager Bill Ackman, founder of Pershing Square Capital Management, made a big bet earlier this year on "Magnificent Seven" stock Microsoft (NASDAQ: MSFT).In the first-quarter 13F filing, released in May, Pershing Square revealed it bought 5.7 million shares of Microsoft stock at a value of $2.1 billion. The tech giant immediately became Ackman's fourth-largest holding, making up 15.2% of the portfolio. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BILL Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu BILL Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|41,40
|1,47%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|26 240,00
|2,02%
|Microsoft Corp.
|433,20
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.