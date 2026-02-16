BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
Billionaire Bill Ackman Buys 2 Brilliant Artificial Intelligence (AI) Stocks -- They Could Soar in the Next Year, According to Wall Street
Billionaire Bill Ackman is the founder of Pershing Square Capital Management, one of the 20 most profitable hedge funds in history, according to LCH Investments. That makes him an excellent source of inspiration.Last year, Ackman added large positions in Amazon (NASDAQ: AMZN) and Meta Platforms (NASDAQ: META). As of December, Pershing had 23% of its capital split between those two artificial intelligence stocks. In both cases, Wall Street sees the potential for big gains in the next year.Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
