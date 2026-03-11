BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
11.03.2026 10:06:00
Billionaire Bill Ackman Dumped His Fund's Stake in Chipotle and Has Piled Into This Dual-Industry Leader Over the Previous 3 Quarters
Amid the heart of earnings season lies one of Wall Street's most important quarterly data releases: the filing of Form 13Fs with regulators. A 13F allows investors to track which stocks Wall Street's brightest asset managers bought and sold in the latest quarter (in this instance, the fourth quarter).On Feb. 17, the 13F filing from one of Wall Street's most-followed billionaire investors, Bill Ackman of Pershing Square Capital Management, showed he completely exited his former top holding, Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG). At the same time, Ackman was a busy buyer of a "magnificent" dual-industry leader for the second time over the last three quarters.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DUAL Co., Ltd.
Analysen zu DUAL Co., Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|35,57
|-1,69%
|DUAL Co., Ltd.
|4 270,00
|1,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.