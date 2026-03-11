BILL Holdings Aktie

WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

11.03.2026 10:06:00

Billionaire Bill Ackman Dumped His Fund's Stake in Chipotle and Has Piled Into This Dual-Industry Leader Over the Previous 3 Quarters

Amid the heart of earnings season lies one of Wall Street's most important quarterly data releases: the filing of Form 13Fs with regulators. A 13F allows investors to track which stocks Wall Street's brightest asset managers bought and sold in the latest quarter (in this instance, the fourth quarter).On Feb. 17, the 13F filing from one of Wall Street's most-followed billionaire investors, Bill Ackman of Pershing Square Capital Management, showed he completely exited his former top holding, Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG). At the same time, Ackman was a busy buyer of a "magnificent" dual-industry leader for the second time over the last three quarters.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
BILL Holdings Inc Registered Shs 35,57 -1,69%
DUAL Co., Ltd. 4 270,00 1,91%

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
