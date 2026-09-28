BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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28.09.2026 18:30:00
Billionaire Bill Ackman Has 13% of His Hedge Fund in Uber. 1 Reason Why the Famed Investor Believes the Stock Will Skyrocket Over the Next 5 Years.
Billionaire investor Bill Ackman, who follows Warren Buffett's philosophy when picking businesses, runs Pershing Square Capital Management. The hedge fund firm he founded has nearly 13% of its entire portfolio in Uber Technologies (NYSE: UBER). Clearly, the market wizard is bullish on the ride-hailing and mobility enterprise.
One reason why Ackman is so optimistic on Uber is precisely the catalyst that can result in the growth stock skyrocketing in the next five years.
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