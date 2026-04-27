BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
27.04.2026 10:12:00
Billionaire Bill Ackman Has 30% of His Portfolio in 2 AI Stocks. They Could Soar 50% and 100%, According to Wall Street Analysts
Billionaire Bill Ackman runs Pershing Square Capital Management, a top 20 hedge fund as measured by net gains, according to LCH Investment. In December, he had 27 % of assets under management split between two AI stocks: 11% in Meta Platforms (NASDAQ: META) and 16% in Uber Technologies (NYSE: UBER).In general, Wall Street thinks the stocks are undervalued, but certain analysts expect substantial upside in the next year:Here's what investors should know about these stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BILL Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu BILL Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|32,00
|1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.