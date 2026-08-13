Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|
14.08.2026 00:52:33
Billionaire Bill Ackman Just Invested 5% of Pershing Square Capital Management's Portfolio in Netflix. Should Investors Follow Suit?
When it comes to investing pedigree, Bill Ackman has earned his stripes. The well-known activist investor heads up Pershing Square Capital Management -- the hedge fund he founded -- with roughly $23 billion in assets under management. His hedge fund strategy is unique. He acquires sizeable stakes in just a few stocks and holds them for years. That approach has been remarkably successful. Pershing Square gained 34% in 2025, doubling the 17% gains of the S&P 500. That's not a one-off. Over the past eight years, Pershing has returned 23% annually, far outpacing the S&P's 14% gains.Thanks to his impressive track record, investors pay close attention when Ackman adds a stock to Pershing Square's portfolio. He turned heads this week when he revealed a sizeable stake in streaming giant Netflix (NASDAQ:NFLX).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pershing Square Holdings
|
15:58
|Verluste in London: FTSE 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
11.08.26
|FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.08.26
|FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pershing Square von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
21.07.26
|FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.07.26
|FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pershing Square von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|42,80
|2,15%
|Netflix Inc.
|67,40
|-0,60%
|Pershing Square Holdings
|46,40
|2,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.