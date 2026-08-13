Pershing Square Holdings Aktie

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WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

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14.08.2026 00:52:33

Billionaire Bill Ackman Just Invested 5% of Pershing Square Capital Management's Portfolio in Netflix. Should Investors Follow Suit?

When it comes to investing pedigree, Bill Ackman has earned his stripes. The well-known activist investor heads up Pershing Square Capital Management -- the hedge fund he founded -- with roughly $23 billion in assets under management. His hedge fund strategy is unique. He acquires sizeable stakes in just a few stocks and holds them for years. That approach has been remarkably successful. Pershing Square gained 34% in 2025, doubling the 17% gains of the S&P 500. That's not a one-off. Over the past eight years, Pershing has returned 23% annually, far outpacing the S&P's 14% gains.Thanks to his impressive track record, investors pay close attention when Ackman adds a stock to Pershing Square's portfolio. He turned heads this week when he revealed a sizeable stake in streaming giant Netflix (NASDAQ:NFLX).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Netflix Inc. 67,40 -0,60% Netflix Inc.
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