BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
17.02.2026 09:45:00
Billionaire Bill Ackman Just Loaded Up on This Powerhouse AI Stock. Should You?
Billionaire Bill Ackman doesn't buy many stocks. When he invests heavily in a new position, it's worth noting. Ackman did so recently, with his Pershing Square Capital Management hedge fund announcing that it has invested roughly 10% of its capital in Meta Platforms (NASDAQ: META).Pershing Square exited its positions in Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) and Hilton Worldwide Holdings (NYSE: HLT) to free up cash to fund the significant investment in Meta. This seemingly signals a shift in Ackman's mindset, from relatively stable consumer discretionary stocks to high-octane artificial intelligence (AI) growth stocks. But why is the ultra-wealthy hedge fund manager especially loading up on Meta? And should you buy this powerhouse AI stock, too? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 768,00
|0,40%
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|37,12
|-5,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.