BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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20.04.2026 10:44:00
Billionaire Bill Ackman Loaded Up on These 2 AI Stocks. Should You Buy Them Too?
Some billionaire investors follow similar strategies. They build large, diversified portfolios. They frequently move in and out of stocks. But not Bill Ackman. His Pershing Square Capital Management hedge fund currently owns only 12 stocks -- and two of them are different share classes offered by the same company. Ackman's portfolio isn't very diversified, either. Around 39% of Pershing Square's holdings focus heavily on artificial intelligence (AI). The billionaire loaded up on two AI stocks, in particular, in the fourth quarter of 2025.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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