BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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07.04.2026 11:51:12
Billionaire Bill Ackman pitches 56 billion-euro Universal Music deal to boost shares
UMG shareholders who agree to the deal will get 9.4 billion euros in cash, plus 0.77 shares of the new companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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