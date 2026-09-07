BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
07.09.2026 10:48:01
Billionaire Bill Ackman Sells Alphabet Stock and Buys a Mega-Cap Stock Down 42% From Its High
Billionaire Bill Ackman runs Pershing Square, one of the 20 most successful hedge funds in the world as measured by net gains since inception, according to LCH Investments. That makes him a good source of inspiration for individual investorsAckman made a number of trades in the second quarter, but the two listed below warrant closer inspection:Here's what investors should know about Alphabet and Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BILL Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu BILL Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|41,80
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach neuem Hoch etwas fester -- DAX schwächelt - 26.000-Punkte-Marke unterschritten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.