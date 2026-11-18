Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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18.11.2026 23:22:31
Billionaire Bill Ackman Sold 2 Million Shares of Microsoft Stock. But Here's Why He Says He's Still Bullish
At first glance, Pershing Square's latest quarterly holdings report might suggest that billionaire Bill Ackman soured on Microsoft (NASDAQ:MSFT) stock. But he says that's the wrong read, and his reasoning makes perfect sense.
The filing shows his firm held 4,064,779 Microsoft shares on Sept. 30, down from 6,206,730 three months earlier. That's a cut of about 2.1 million shares, or roughly a third of the position.
On Wednesday, Ackman explained on X what the filing leaves out. In July, Pershing Square bought 2 million "deep-in-the-money" options on Microsoft, with a strike price of about $310 a share and a term of two and a half years. Those options were bought over the counter, which excludes them from the quarterly filing.
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