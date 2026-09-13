BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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13.09.2026 18:30:00
Billionaire Bill Ackman Trimmed This Big Tech Position to Back These 2 AI Contenders
Billionaire hedge fund manager Bill Ackman is one of the world's most renowned investors. He runs a highly concentrated portfolio of fewer than 15 stocks and is willing to make big bets on stocks he believes in.
Last quarter, Ackman sold a quarter of his Amazon (NASDAQ: AMZN) stake while betting big on two other AI names: Microsoft (NASDAQ: MSFT) and Meta Platforms (NASDAQ: META). Let's take a closer look at each stock to see if investors should follow suit.
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