Broadcom Aktie

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WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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19.08.2026 13:45:00

Billionaire Cathie Wood's Ark Invest Bought $27 Million of Nvidia and $16 Million of Broadcom During the Recent Sell-Off. Is Now the Time to Follow Her Lead?

Only two of Ark Invest's exchange-traded funds (ETFs) have beaten the market year to date. The flagship Ark Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK) is up just 3% in 2026, well behind the S&P 500's 12.5% gain. Still, Ark founder and Chief Executive Officer Cathie Wood is leaning into her conviction that some of the biggest long-term gains will come from the companies building the infrastructure powering artificial intelligence (AI).During Aug. 10's sell-off, Wood bought more shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO). Let's take a closer look at why Ark Invest might have bought more shares -- and whether investors should follow its lead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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