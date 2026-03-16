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Loeb Aktie

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WKN: 873909 / ISIN: CH0002045497

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16.03.2026 10:06:00

Billionaire Dan Loeb Slashed Third Point's Stake in Amazon and Piled Into This Consumer-Facing Stock That's Gained 3,750% Since Its IPO

Few quarterly data releases are more valuable to investors than the filing of Form 13Fs with the Securities and Exchange Commission. A 13F allows investors to track which stocks Wall Street's prominent money managers bought and sold in the latest quarter (in this instance, the fourth quarter).Billionaire investor Dan Loeb of Third Point certainly fits the bill of a fund manager whose trading activity is closely monitored by investors. According to Third Point's 13F detailing fourth-quarter trades, Loeb slashed his stake in "Magnificent Seven" member Amazon (NASDAQ: AMZN) and loaded up on more than 4.7 million shares of a consumer-facing favorite that's skyrocketed over 3,700% since its initial public offering (IPO).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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