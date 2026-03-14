Loeb Aktie
WKN: 873909 / ISIN: CH0002045497
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14.03.2026 23:10:00
Billionaire Dan Loeb Sold Shares of AI Leaders Including Amazon, Microsoft, and Meta and Added to His Position in This AI Player That's Soared 453,000% Since Its IPO
Four times a year, investors get a golden opportunity: The chance to check out the latest investing moves of experts. How does this happen? Managers of more than $100 million in securities must file their latest trades on Form 13F with the Securities and Exchange Commission. These forms are available to the public, allowing any of us to take a peek -- and potentially gain investing inspiration.In the latest quarter, billionaire Dan Loeb made a striking move, selling shares of several artificial intelligence (AI) leaders -- but adding to his position in a key AI stock, one that's soared about 453,000% since its initial public offering. Clearly, Loeb thinks this winning player has more room to run, even after such extraordinary gains. Let's take a closer look at the AI moves of this investing giant. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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