Whirlpool Aktie
WKN: 856331 / ISIN: US9633201069
|
25.02.2026 20:08:26
Billionaire David Tepper Is Calling For Massive Changes at Whirlpool. Here's What Investors Need to Know.
One day after Whirlpool Corp (NYSE: WHR) issued common stock and depositary shares, leading the company's stock to plummet, billionaire investor David Tepper sent a blistering letter to the company's board of directors, accusing the company of destroying shareholder value and failing to adopt a prudent strategy. The letter was first obtained and reported on by CNBC's Andrew Ross Sorkin."Over the years this management team has destroyed hundreds of millions of dollars of shareholder value. Enough is enough. There can be no more excuses," Tepper wrote.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Whirlpool Corp.
|
27.01.26
|Ausblick: Whirlpool mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Whirlpool vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Whirlpool zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.25