Checking in to see what the billionaire hedge fund managers do is a smart investment strategy. While you shouldn't blindly follow all their moves, using them for idea generation is a smart plan.

One billionaire hedge fund I follow is Appaloosa Management, run by David Tepper. During Q3, he loaded up on Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) shares. He owned barely any at the end of Q2 (SpaceX went public right before Q2 ended), but as of the end of Q3, it was the fourth-largest position in his portfolio, accounting for nearly 8% of its value. That shows extreme confidence in the stock, but should you follow suit and open a position in it?

Image source: Getty Images.

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