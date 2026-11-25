SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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25.11.2026 19:33:02
Billionaire David Tepper Just Loaded Up on SpaceX Stock. Should You Follow His Lead?
Checking in to see what the billionaire hedge fund managers do is a smart investment strategy. While you shouldn't blindly follow all their moves, using them for idea generation is a smart plan.
One billionaire hedge fund I follow is Appaloosa Management, run by David Tepper. During Q3, he loaded up on Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) shares. He owned barely any at the end of Q2 (SpaceX went public right before Q2 ended), but as of the end of Q3, it was the fourth-largest position in his portfolio, accounting for nearly 8% of its value. That shows extreme confidence in the stock, but should you follow suit and open a position in it?
Image source: Getty Images.
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