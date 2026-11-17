Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
17.11.2026 14:02:32
Billionaire David Tepper Slashes Alphabet Stake by 46% and Initiates $172M Bet on Oracle
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