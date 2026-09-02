Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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02.09.2026 14:07:00
Billionaire David Tepper Sold Micron and Sandisk, and Is Hedging Against 1 of Their Largest Customers
David Tepper is one of the greatest hedge fund managers of all time. He started Appaloosa Management in 1993 and went on to produce annualized returns of about 25% through mid-2019, at which point he had returned most of his outside investors' money.Tepper has continued to produce excellent returns, now mostly managing his own money, taking concentrated and often contrarian positions to drive results. Appaloosa generated a massive 32% gross return in the first half of 2026 alone.So, it's worth paying attention to the moves Tepper's making -- and you can, because he, like everyone who manages more than $100 million in assets, is required to disclose his fund's end-of-quarter holdings via a Form 13F four times a year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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