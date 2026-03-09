NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
09.03.2026 14:24:00
Billionaire David Tepper Sold Nvidia Stock and Piled Into This AI Stock That's Up Nearly 200% in the Past 5 Years
Investors looking for ways to capitalize on the rapidly growing artificial intelligence (AI) industry may want to pay attention to the portfolio moves of some of the top names on Wall Street. Take David Tepper, the founder and president of Appaloosa Management, a hedge fund that has delivered excellent returns for decades. In the fourth quarter, the fund made some noteworthy sales and purchases.For instance, it trimmed its stake in AI leader Nvidia by about 10.5% while at the same time boosting its stake by 28.8% in another leading AI company: Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). Here's why it could be a good idea to, at the very least, follow Tepper's lead and invest in the Google parent.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|156,36
|2,09%
