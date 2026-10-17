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17.10.2026 18:15:00

Billionaire David Tepper's Appaloosa Management Returned 32% Through the First Half of the Year. Here Are His Top 3 Stocks.

David Tepper is one of the most successful hedge fund investors in the world. His Appaloosa Limited Partnership compounded at roughly 25% annualized after fees from its founding in 1993 through 2019, when he began returning cash to outside investors.

Today, roughly 90% of the capital in Appaloosa belongs to Tepper himself, and he continues to produce phenomenal returns. Through the first half of the year, the fund was up 32%.

While Tepper has kept a significant amount of cash on hand, concentrated bets on a handful of stocks have helped drive those returns. Around 40% of his public equity portfolio is held in just three stocks, according to the fund's most recent 13-F filing. Here's whether they're still worth buying today.

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