Altice Aktie
WKN DE: A1XCEU / ISIN: LU1014539529
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15.07.2026 12:50:23
Billionaire Drahi’s Altice International accused of defaulting on €2bn of debt
Creditors say transactions that moved assets out of their reach breached borrowing termsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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