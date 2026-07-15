Altice Aktie

Altice für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XCEU / ISIN: LU1014539529

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15.07.2026 12:50:23

Billionaire Drahi’s Altice International accused of defaulting on €2bn of debt

Creditors say transactions that moved assets out of their reach breached borrowing termsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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