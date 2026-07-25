Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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25.07.2026 04:19:46
Billionaire founder of Chinese broker Futu faces his toughest test
A securities fraud class action lawsuit is pending against Futu, Li Hua, chief financial officer Chen YuWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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