GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
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22.09.2026 21:51:01
Billionaire GameStop CEO Ryan Cohen Buys 1.2 Million Shares for $26.4 Million. Is GME Now a Buy?
Ryan Cohen, the President, CEO and Chairman of GameStop Corp. (NYSE:GME), purchased ~1.2 million shares of common stock on September 21, 2026. SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($22.94); post-transaction value based on Sept. 21, 2026 market close ($22.76).
GameStop operates as a prominent specialty retailer in the consumer cyclical sector with a market capitalization of $10.3 billion and trailing twelve-month (TTM) revenue of $3.6 billion. The company maintains a diversified product portfolio spanning gaming hardware, software, and accessories, positioning itself as a destination retailer for gaming consumers across multiple developed markets. With approximately 4,000 employees and a strong profitability profile reflected in TTM net income of $893.3 million, GameStop continues to serve the gaming retail market through its omnichannel distribution strategy.
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|GameStop Corp
|21,36
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