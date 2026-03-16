Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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16.03.2026 09:57:00
Billionaire Google founder Sergey Brin reportedly buys $51 million Miami mansion from LVMH CEO
Google co-founder Sergey Brin seems to be on a real estate buying spree, picking up a Florida megamansion after recently buying two other homes totaling $92 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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