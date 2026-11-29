BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
29.11.2026 23:00:02
Billionaire Investor Bill Ackman Has Invested 32% of Pershing Square's $20.5 Billion Stock Portfolio in Just 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks
Bill Ackman has been one of Wall Street's most closely followed investors for two decades.
He founded Pershing Square Capital Management (PSCM) in 2003, which is now part of the parent company Pershing Square. PSCM is the investment manager for Ackman's other closed-end funds, Pershing Square Holdings and Pershing Square USA.
Ackman built a reputation for making big, concentrated bets, initially through activist investing. In 2020, Ackman turned a $27 million credit hedge into roughly $2.6 billion as COVID-19 crushed the stock market.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BILL Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu BILL Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BILL Holdings Inc Registered Shs
|56,00
|2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.