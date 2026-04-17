REDWOOD Aktie
WKN DE: A0NJDB / ISIN: PLCMPLX00014
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17.04.2026 12:45:00
Billionaire Investor Bill Ackman Is Opening His Hedge Fund to Retail Investors. Here's What Investors Need to Know About This Complex IPO.
Billionaire investor Bill Ackman has built quite a reputation as an investor. He once focused primarily on activist short-selling, a period during which he waged an epic battle with another investing titan, Carl Icahn, over the company Herbalife.Ackman currently runs a concentrated hedge fund, Pershing Square Capital Management, which typically holds 10 to 12 long positions at any given time.Ackman and his team will occasionally engage with management teams, but in the form of "long-term constructive engagement." The fund has performed well, with a 10-year return of 380% net of fees as of March 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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