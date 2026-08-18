Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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18.08.2026 14:36:00

Billionaire Investor Bill Ackman Just Sold Alphabet and Piled Into Another Tech Stock That's Up 65,100% Since Its IPO

Billionaire investor Bill Ackman has made quite a name for himself in the investing world.Since its inception in 2004, his company, Pershing Square Holdings, has generated a cumulative return of 2,530%, or a compound annual return of 15.6%. The broader benchmark S&P 500 has generated a cumulative return of roughly 964% and a compound annual return of 11%.Ackman and his team typically run a concentrated portfolio of 10 to 12 stocks through Pershing Square Capital Management (PSCM), the investment manager of Pershing Square Holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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