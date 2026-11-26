Tudor Aktie
WKN: 870331 / ISIN: CA8989011033
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26.11.2026 13:00:02
Billionaire Investor Paul Tudor Jones Just Doubled Down on Bitcoin. What Does He Know That the Market Doesn't?
The latest 13F filings with the Securities and Exchange Commission (SEC) are out, and a growing list of Wall Street financial institutions and billionaire hedge fund managers appear to be looking for ways to ramp up their exposure to Bitcoin (CRYPTO:BTC).
One of the biggest names on that list is billionaire investor Paul Tudor Jones. From June 30 to Sept. 30, Tudor Investment doubled its stake in the iShares Bitcoin Trust (NASDAQ:IBIT). It now holds 1.36 million shares of the exchange-traded fund (ETF) valued at $64.6 million as of Sept. 30.
So if billionaire hedge fund managers such as Paul Tudor Jones are buying Bitcoin, should you too?
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