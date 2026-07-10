Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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10.07.2026 21:08:47
Billionaire Investor Retreats From Retail, Exits Alibaba Entirely, Cuts Amazon Stake 10%
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