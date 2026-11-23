CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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23.11.2026 13:45:02
Billionaire Investor Stanley Druckenmiller Just Issued a Sobering Warning to Wall Street
Stanley Druckenmiller is truly one of the best investors of all time, and he's got the track record to back it up.
Druckenmiller launched his own hedge fund, Duquesne Capital, around 1981, with just $900,000. By 2010, Druckenmiller and his team had turned that start-up capital into $12 billion, generating mouth-watering average annual returns over 30% and never experiencing a full down year (although it was down about 5% in 2010, the partial year it shut down), which very few investors can say.
Today, Druckenmiller still invests his personal wealth through the Duquesne Family Office. While Druckenmiller doesn't speak all that often, he appears on television or at conferences a few times a year.
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