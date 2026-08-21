CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
|
21.08.2026 09:05:00
Billionaire Investor Stanley Druckenmiller Just Sold Intel and Micron, and Piled Into 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Are Betting Big on Robotics
Billionaire investor Stanley Druckenmiller has reportedly never seen red.The George Soros protégé ran his own fund, Duquesne Capital, for three decades, from 1981 to 2010, with no down years, and reportedly generating average annual returns of 30%, which is unheard of.Today, Druckenmiller is still buying and selling stocks, although he runs a family office now called Duquesne Family Office. Needless to say, the market is still very interested in what Druckenmiller is investing in.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CGI Group Inc.
Analysen zu CGI Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zieht an -- DAX fester - 26.000-Punkte-Marke im Blick -- Wall Street etwas höher -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu. Der deutsche Leitindex wird ohne klare Richtung erwartet. Die US-Börsen versuchen sich zum Wochenausklang an einer Erholung. Die asiatischen Märkte waren sich am Freitag nicht ganz einig.