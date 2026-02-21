NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
21.02.2026 10:02:00
Billionaire Israel Englander Sells Nvidia Stock and Buys an AI Stock Up 2,000% Since Early 2023
Billionaire Israel Englander runs Millennium Management, a hedge fund that outperformed the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) by 38 percentage points over the last three years.In the fourth quarter, Englander sold 3 million shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA), trimming his position 17%. He also bought 543,300 shares of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), doubling his stake.While Englander is a good source of inspiration, the fourth quarter ended about 50 days ago, so investors need to reassess both stocks before making the same trades. Here are the important details.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20.02.26
|NVIDIA-Aktie vor Bilanz: Setzt sich die Erfolgsserie des KI-Marktführers fort? (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26