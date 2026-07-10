Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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10.07.2026 10:48:00
Billionaire Israel Englander Sells Sandisk Stock and Buys Another AI Memory Stock (Hint: Not Micron)
Billionaire Israel Englander is the founder and CEO of Millennium Management, the fourth most successful hedge fund in history as measured by net gains since inception. In the first quarter, Englander made the following trades:At first glance, those trades are somewhat surprising because Sandisk shares have advanced 3,600% in the past year, while Everpure shares have added 36%. Here's what investors should know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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