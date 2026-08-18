Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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18.08.2026 10:44:00
Billionaire Izzy Englander Bought SpaceX Before the Lockup Expiration. Does He Know Something Most Investors Don't?
Retail investors flocked to Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, after its initial public offering (IPO) in June. However, some institutional investors also bought the artificial intelligence and space stock. Billionaire Israel "Izzy" Englander was one of them.Englander's Millennium Management loaded up on SpaceX in the second quarter of 2026. Notably, the hedge fund purchased over 17.6 million shares before SpaceX's first lockup expiration on Aug. 6. Many viewed this lockup expiration as a reason to avoid the stock, at least temporarily. Does Englander know something that most investors don't? Israel "Izzy" Englander. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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