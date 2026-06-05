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05.06.2026 20:00:00
Billionaire Izzy Englander Just Made a Big Bet on This Beaten-Down High-Yield Dividend Stock
Israel "Izzy" Englander may not be a household name, but he's one of America's wealthiest investors, with a net worth of around $26.5 billion. Englander made his fortune as founder and manager of Millennium Management, a multi-strategy hedge fund with over $87 billion in assets under management .Given its enormous capital base and multi-strategy approach, it's not surprising that the fund's 13F filings with the Securities and Exchange Commission (SEC) list thousands of equity positions. However, among these positions, one stands out as a stock that Englander and his fund appear to be highly bullish on: Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY).Last quarter, Millennium materially increased its position in the company. Although this position accounts for only a tiny portion of its overall portfolio, this "smart money" investor's big buy suggests better times ahead for this pharmaceutical stock, which has been weighed down by upcoming patent expirations for several of its blockbuster drugs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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