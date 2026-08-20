Liberty Latin America Aktie
WKN DE: A2JATY / ISIN: BMG9001E1286
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20.08.2026 21:12:01
Billionaire John Malone Buys 51K Liberty Latin America Shares. What Does This Mean for Investors?
John C. Malone, the Director Emeritus of Liberty Latin America Ltd. (NASDAQ:LILA), reported an indirect purchase of 50,696 shares of Class A Common Shares on Aug. 11, 2026 and Aug. 13, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($8.50); post-transaction value based on Aug. 13, 2026 market close ($8.55).Liberty Latin America is a leading telecommunications operator with approximately 9,000 employees and a $2.5 billion market capitalization, generating $4.5 billion in trailing twelve month (TTM) revenue across diversified geographic markets. The company's competitive positioning is anchored by its integrated fixed-mobile network infrastructure and subsea cable assets, which provide differentiated connectivity solutions throughout the Caribbean and Central American regions. Despite current profitability headwinds reflected in TTM net losses, the company's substantial revenue base and strategic infrastructure assets position it as a significant regional telecommunications provider.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.08.26
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