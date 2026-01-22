Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
Billionaire Ken Griffin Sells Sandisk Stock and Buys a Quantum Stock Up 1,900% Since Early 2023
Sandisk (NASDAQ: SNDK) is one of several semiconductor companies that has benefited from a severe supply shortage in memory chips driven by demand for artificial intelligence. The stock has advanced 1,050% since being spun off from Western Digital in February 2025.Meanwhile, D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) is one of several pure-play quantum computing companies that has captivated investors. The stock has advanced 1,900% since January 2023.In the third quarter, Citadel Advisors (a hedge fund run by billionaire Ken Griffin) sold nearly 2 million shares of Sandisk, cutting its position 97%. Citadel also bought stock in D-Wave Quantum. Neither position is/was very large, but the trades are still noteworthy because Citadel is the most profitable hedge fund in history.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
