Quantum Aktie

Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

22.01.2026 09:55:00

Billionaire Ken Griffin Sells Sandisk Stock and Buys a Quantum Stock Up 1,900% Since Early 2023

Sandisk (NASDAQ: SNDK) is one of several semiconductor companies that has benefited from a severe supply shortage in memory chips driven by demand for artificial intelligence. The stock has advanced 1,050% since being spun off from Western Digital in February 2025.Meanwhile, D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) is one of several pure-play quantum computing companies that has captivated investors. The stock has advanced 1,900% since January 2023.In the third quarter, Citadel Advisors (a hedge fund run by billionaire Ken Griffin) sold nearly 2 million shares of Sandisk, cutting its position 97%. Citadel also bought stock in D-Wave Quantum. Neither position is/was very large, but the trades are still noteworthy because Citadel is the most profitable hedge fund in history.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Western Digital Corp. 206,25 -0,22% Western Digital Corp.

