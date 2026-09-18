Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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19.09.2026 01:06:16
Billionaire Man United owner says he has lost confidence in the UK
Ineos founder Sir Jim Ratcliffe tells the BBC he thinks the country is "on the slide" and calls for more investment in the North Sea.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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