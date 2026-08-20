ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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20.08.2026 15:10:00
Billionaire Mark Cuban Compares the AI Buildout to the Dot-Com Era Fiber Glut. Here's What That Could Mean for AI Stocks.
Mark Cuban recently warned that the current artificial intelligence (AI) build-out -- the race to build as many data centers as possible as quickly as possible -- has echoes of 1999.The billionaire thinks the build-out rhymes with the race to lay internet-enabling fiber optic networks in the late 1990s -- a somewhat underdiscussed aspect of the dot-com boom and eventual bust. So, given that AI companies now make up something like 40% of the value of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), should investors be worried?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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