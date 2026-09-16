Billionaire Mark Cuban Says This Asset Class Will Be the New Crypto. Here's Why He's Wrong.

In May, billionaire investor Mark Cuban sold off nearly all his Bitcoin (CRYPTO: BTC), declaring that it had failed as a hedge against inflation. At the time, Bitcoin was down approximately 40% from its all-time high of $126,000 in October.

Now Cuban's back with another bold statement about crypto: "Chips as an asset class will be the new crypto." In other words, raw computing power -- in the form of advanced semiconductor chips for artificial intelligence -- now offers investors the potential for significantly higher returns than crypto going forward.

The premise is clear: Move your money out of Bitcoin and into GPU compute, because that's where the future is. So is Mark Cuban right?

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