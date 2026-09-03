Liberty Latin America Aktie
WKN DE: A2JATY / ISIN: BMG9001E1286
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03.09.2026 22:25:01
Billionaire Media Titan John Malone Buys 121,000 Liberty Latin America Shares. Should Investors Be Buyers Too?
Billionaire telecom and cable media titan John C. Malone, the Director Emeritus of Liberty Latin America Ltd. (NASDAQ:LILA), purchased ~121,000 shares in an indirect transaction on August 28, 2026 and September 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($8.49); post-transaction value based on the Sept. 1, 2026 market close ($8.56).Liberty Latin America is a significant regional telecommunications operator with $4.5 billion in trailing twelve month (TTM) revenue and approximately 9,000 employees, operating across some 11 jurisdictions in the Caribbean and Latin America. The company leverages an integrated network infrastructure combining terrestrial and subsea assets to deliver bundled communications and entertainment services, positioning itself as a critical connectivity provider in underserved and developing markets. Despite current net losses, the company's diversified geographic footprint and essential telecommunications services provide a foundation for operational leverage and margin expansion as regional economies and digital adoption accelerate.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.08.26
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