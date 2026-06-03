Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
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03.06.2026 11:09:00
Billionaire moves into 10th place globally as Inditex sales jump
Amancio Ortega moved into 10th place on the Forbes real-time billionaires list after the retailer he co-founded, Inditex, reported accelerating sales in the current quarter.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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