Inditex Aktie

Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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03.06.2026 11:09:00

Billionaire moves into 10th place globally as Inditex sales jump

Amancio Ortega moved into 10th place on the Forbes real-time billionaires list after the retailer he co-founded, Inditex, reported accelerating sales in the current quarter.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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